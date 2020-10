Ciclista investita in via Papa Giovanni XXIII ad Arluno

Un bello spavento ma per fortuna nulla di grave.

Annunci sponsorizzati

Una ciclista di 52 anni è stata investita poco prima delle 19.30 in via Papa Giovanni XXIII ad Arluno da un veicolo in transito. In un primo momento la situazione è apparsa grave per via del colpo riportato dalla donna.

Annunci sponsorizzati

Da qui la chiamata al 118 che ha inviato sul posto i sanitari del CVPS di Arluno. La 52enne è stata trasportata la donna in codice verde all’ospedale di Magenta. Sono stati altresì allertati anche i Carabinieri di Legnano e la Polizia locale di Arluno.