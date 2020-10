Avis Corbetta: “Donare in tempi di Covid si può ed è quanto mai importante”

L’Avis di Corbetta lancia un appello a presentarsi per effettuare donazioni di sangue, dato che per quelle di plasma la situazione è in stallo a causa della mancanza di personale medico.

Se è vero che in tempi di Covid il bisogno di sangue è diminuito a causa della diminuzione degli interventi chirurgici eseguiti proprio a causa del “blocco” imposto dal picco della pandemia, è altresì vero che le operazioni che nei mesi scorsi sono state rinviate perché non urgenti o perché c’era la mancanza di personale medico-chirurgico, saranno eseguite in questi e nei prossimi mesi.

Come ci si comporta per donare?

Su prenotazione che può avvenire 2/3 giorni prima telefonando all’Avis di Corbetta al 366.3196618 o al 347.5587765, oppure ancora chiamando l’Avis di Albairate allo 02.94920355 o mandando un messaggio sull’omonima pagina facebook delle Avis. Ci si può infatti appoggiare anche all’Avis di Albairate (prenotando con almeno una settimana di anticipo) anche perché qui è possibile effettuare le donazioni anche in diversi fine settimana, così da evitare di chiedere il permesso lavorativo.

Non è infatti una procedura immediata quella della donazione in quanto prima di essa l’avisino deve superare controlli medici. Tutto questo a tutela sua e del ricevente. Oltretutto, proprio perché preziosi per la società e in relazione al dono che gli avisini fanno agli altri, per loro è altresì prevista la vaccinazione antinfluenzale (non appena le dosi saranno disponibili) a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Detto ciò, resta il fatto che sia a causa del Covid-19 sia a causa dei problemi quotidiani nello spostarsi, nel prenotare spazi e nel gestire attività, le donazioni in capo all’Avis di Corbetta sono diminuite del 15-20%. Ora che la situazione appare migliore da alcuni punti di vista, si riprende l’attività in maniera quasi del tutto consueta. Ci si può dunque anche mettere in gioco per diventare avisino