Si è temuto per un’82enne in via don Giovanni Croci. Abbiategrasso

Attimi di apprensione in via don Giovanni Croci, ad Abbiategrasso, per un malore accusato da un’anziana donna di 82 anni. Il tutto è successo in luogo pubblico, non lontano dal Naviglio, in zona caserma dei Carabinieri.

Annunci sponsorizzati

La chiamata al 118 è stata fatta pochi minuti dopo le 10 del mattino di martedì 6 ottobre 2020. In un primo momento appariva come un malore molto grave, tanto da catalogarlo come codice rosso (alta criticità e possibile rischio di vita). Sul posto sono stati inviati i soccorritori dell’Azzurra Abbiategrasso.

Annunci sponsorizzati

Fortunatamente il quadro clinico dell’anziana è apparso meno grave, nonostante sia stata trasferita all’ospedale in codice giallo (sinonimo di urgenza e criticità).

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram