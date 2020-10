Scontro tra auto in piazza 25 Aprile a Corbetta

Può apparire un incrocio come tanti quello tra via Roma e piazza 25 Aprile, eppure risulta quanto mai insidioso per una questione di visuale e di posizione.

Laddove c’e villa Pagani- Della Torre si trova pure la fermata bus che riversa nelle ore di punta studenti e pendolari, costringendo spesso i veicoli a sorpassare il bus in fermata. C’è poi chi azzarda o chi non da’ la giusta precedenza.

Insomma, i sinistri non sono rari in questa zona e proprio alle 17.30 di lunedì 5 ottobre 2020, in piazza 25 Aprile si sono scontrate due auto.

Ad avere la peggio una donna di 44 anni che ha battuto la spalla e che è stata trasferita all’ospedale Fornaroli di Magenta dai sanitari della Croce Bianca delegazione Mesero.

A rilevare il sinistro la polizia locale di Corbetta.

