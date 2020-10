Mattinata nera per i motociclisti di Milano

Milano. Nel giro di poche ore, diversi incidenti che coinvolgono dei motociclisti. Forse dipende dalle strade ancora umide per le piogge della nottata. (foto di repertorio)

Annunci sponsorizzati

Il primo incidente che ha visto coinvolta un’automobile e una moto è avvenuto in Corso san Gottardo alle 5.40 di questa mattina. A.C.L., un motociclista di 28 anni, ha fatto un volo di circa 15 metri. cadendo a terra si è rotto ambedue le gambe e forse anche il bacino. Sul posto, insieme agli agenti della polizia locale di piazza Beccaria sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza di soccorso di base e un’auto medica. dopo averlo stabilizzato lo hanno portato al prontosoccorso dell’ospedale di Niguarda, in codice Rosso.

Annunci sponsorizzati

Poco dopo le 8 in viale Abruzzi 48 un’altro incidente fra una moto e un’automobile. la vittima finita in ospedale è una donna di 48 anni. I soccorritori l’hanno portata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di città Studi. Sul posto, per i rilievi, sempree la polizia locale milanese

Ancora auto contro motociclisti

Alle 8.40 altro incidente fra un’auto e un motociclista all’inizio di via Tabacchi, la vittima è un uomo di 72 anni che è stato soccorso da un’ambulanza Areu di base e trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Policlinico. Il riferimento sono sempre gli agenti della polizia locale di Milano

Annunci sponsorizzati

Non è ancora finita. In questo momento è in corso un’altra emergenza che ha visto coinvolto un motociclista. Alle 9.30 in via Canova altro incidente fra un’automobile e una moto.a d avere la peggio è un giovane di 29 anni. E’ stato soccorso da un’auto medica e da un’ambulanza con l’equipaggio di soccorso avanzato. Non vi ancora indicazione del pronto soccorso in cui sta per essere portato, ma attualmente il codice è ancora quello più grave,il rosso, in cui si considera il ferito in imminente pericolo di vita. Sul posto la polizia locale di Milano

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram