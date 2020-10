Due bar del centro sanzionati per carenza igienico-sanitaria. A Melegnano

Nella nottata di ieri, domenica 4 ottobre 2020, i Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazioni di Milano, hanno svolto a Melegnano (MI) un servizio coordinato di controllo del territorio ad ampio raggio finalizzato anche al rispetto delle norme a tutela della salute pubblica.

Annunci sponsorizzati

I militari hanno proceduto al controllo congiunto di quattro esercizi pubblici frequentati da giovani del luogo, contravvenzionando in particolare due bar di Melegnano (per l’art 6 co. 8 e co. 3 Dlgs 193/07), per un importo pari ad euro 3mila con contestuale proposta di chiusura all’ATS per carenze igienico sanitarie varie. Le altre due pizzerie-Kebab sono invece risultate in regola.

Annunci sponsorizzati

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram