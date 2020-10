Zodio, la svendita si adegua alle regole anti covid 19

Rescaldina. La svendita di Zodio si è adeguata alle regole anti covid e questa mattina presto, già verso le 6.30, di domenica, c’erano circa 70 metri di fila, ordinata ad un metro e mezzo di distanza fra le persone.

Annunci sponsorizzati

Dopo l’assembramento di venerdì, in cui avevano dovuto intervenire i carabinieri, la polizia locale e poi anche il sindaco di Rescaldina, per far rispettare i distanziamenti sociali, la gestione della folla in cerca di saldi e occasioni da Zodio si è regolamentata. Queste sono le foto di questa mattina, domenica 4 ottobre. Le svendite e ai saldi di massa possono diventare una occasione per la diffusione del virus? Speriamo di no. Natale si Avvicina e i momenti dei saldi e delle svendite sono importanti, per l’economia.

Annunci sponsorizzati

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram