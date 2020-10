L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Annunci sponsorizzati

Grande amore



È un frutto dei tempi moderni,

farne a meno non puoi altrimenti son affanni.

All’inizio la desideri fortemente,

la sogni di notte,

poi sei nell’ansia,

Annunci sponsorizzati

quando l’hai presa l’aspetti con grande bramosia,

e pensi “ormai sei mia “,

arrivi, non arrivi,

finalmente è giunto il momento,

t’incammini con grande sentimento,

forse questo è l’ultimo momento

Che fai a piedi di strada quei tratti, e dall’ansia sospiri.

Finalmente eccola qui’ presente,

è più d’una amante,

è il tuo amor costante,

la coccoli,

la lucidi,

la tieni pulita,

sempre in forma e pronta,

però la prima volta che ti dice no l’insulto,

la prendi a calci,

lanlasci in strada

abbandonandola a se’ stessa

fregandosene del tempo,

e in quel momento

vai ancora a piedi.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram