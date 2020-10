Aggressione nella notte ad Albairate. Un 17enne in ospedale

Restano ancora da capire i contorni della vicenda che nella notte di domenica 4 ottobre 2020 ha visto coinvolto un ragazzo di 17 anni.

Annunci sponsorizzati

Certa è invece la chiamata al 118 fatta poco dopo le 2 di notte per chiedere aiuto. L’agenzia di soccorso ha catalogato l’intervento come un’aggressione e comunque come un evento violento.

Annunci sponsorizzati

È stata così inviata un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica in strada don Benedetto Bonati, una traversa di via del Parco, non lontana dalla farmacia.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e trasferito in condizioni non gravi all’ospedale Fornaroli di Magenta.

Annunci sponsorizzati

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram