Malore sull’A4 a Marcallo/Mesero-Arluno. Incidente con mezzo pesante sul tratto di Sesto San Giovanni. Rallentamenti del traffico

Si riscontrano rallentamenti del traffico sull’A4 Venezia-Torino a causa di un incidente stradale con un mezzo pesante, che ha coinvolto due uomini, rispettivamente di 26 e 48 anni. Il tutto è avvenuto qualche minuto dopo le 9 del mattino di giovedì 1° ottobre 2020. Si tratta della barriera di Milano Est, all’altezza di Sesto San Giovanni.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza dei soccorritori di Novate e la missione è ancora in corso. Al momento si suppone che il mezzo pesante abbia fatto tutto da solo, o meglio, che non ci sia stata collisione con altri mezzi. Non si rilevano infatti altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Sempre sulla A4, ma in direzione Torino-Venezia, l’ambulanza è intervenuta alle 9.35 per un malore accusato da un giovane uomo di 31 anni che transitava nel tratto Marcallo/Mesero-Arluno. Anche in questo caso, la missione dei sanitari è ancora in corso. Sul posto la Polstrada di Novara.

Seguiranno aggiornamenti.

