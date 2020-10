Gattino in pericolo salvato dai vigili del fuoco

Milano. Un intervento dei Vigili del Fuoco di Milano di oggi verso le 16 in via Caldera 21 ha salvato la vita ad un gattino che si trovava in una posizione molto imbarazzante. Non riusciva ad uscire da un tubo

Non si sa come, un gattino è caduto in una grondaia èd è finito incastrato nel tubo che corre sotto terra, a mezzo metro di profondità. Doveva trovarsi in quella posizione da diverse ore ma era difficile stabilire dove si trovasse esattamente.

Trovare l’esatta posizione del cucciolo non è stato facile, quindi la squadra dei vigili del fuoco ha chiamato rinforzi, che sono arrivati da una componente del Team Usar Lombardia, che stava effettuato un’operazione di addestramento in zona Co loro avevano uno strumento molto utile, una Search Cam, con ci si è potuto localizzare il micio a circa 8 metri dall’uscita del pluviale.

Una volta individuato il punto giusto, le squadre dei vigili del fuoco hanno scavato, a mano, con alcune pale, ed estratto il tubo pluviale, e sono riuscite così a recuperare il micetto, che era molto spaventato e molto scarmigliato, provato dalle tante ore di immobilità, ma sano e salvo.

Il gattino è salvo

Ed eccolo qua, il gattino. Ha vissuto davvero una brutta avventura, ma per fortuna è andato tutto bene. Dopo il recupero è stato riconsegnato alla sua piccola padroncina

