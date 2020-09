Elena Rossi, l’artista che dà anima ai quadri. Il progetto per Corbetta

Lei è Elena Rossi, corbettina doc. I suoi genitori gestirono per anni l’omonimo caffè Rossi che aveva sede nel primo tratto di corso Garibaldi, a Corbetta. E proprio di fianco a quello che fu il bar storico, sorge l’atelier dell’artista eclettica, le cui opere spaziano per tecnica e soggetti: paesaggi, animali, fondali marini. Questi pare prendano vita grazie a una tecnica particolare che si basa sull’iper-realismo: si parte da delle stampe che lei personalizza e per l’appunto i soggetti pare“prendano vita” attraverso i tratti del pennello di Elena Rossi; tratti che donano sfumature tali da creare un effetto tridimensionale, conferendo cioè carattere e spessore, nonché una prospettiva dell’immagine.

L’artista aggiunge inoltre glitter e brillantini per rendere ancor più vivi i soggetti che, proprio grazie a quest’ultimo tocco, catturano la luce e pare che si muovano a seconda dell’angolazione dalla quale si guarda il soggetto illuminato naturalmente o artificialmente.

Il progetto per Corbetta

Il modo migliore per capire l’effetto del quadro sarebbe quello di ammirarlo da vivo. La tecnica è stata messa a punto anche su stampe di foto realizzate su tela pittoriaca. Elena Rossi ha così riprodotto il giorno del matrimonio dei suoi genitori, personaggi che hanno fatto la storia del commercio in città. Il quadro troneggia all’interno dell’atelier di Corso Garibaldi 8, dove tra l’altro si trovano anche la vecchia insegna del bar e altrettanti oggetti vintage inerenti alla storia di Corbetta.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per la fine di ottobre così come l’idea della pittrice è quella di realizzare una serie di immagini sulla storia di Corbetta e far sì che queste prendano vita grazie all’iper-realismo.

L’atelier di corso Garibaldi, Corbetta

Su richiesta, si può dunque portare una foto cara e realizzare per la propria casa un quadro con effetto 3D.

I genitori di Elena Rossi, molto conosciuti in città

Astratto su resina artistica

Si parte da una tela o da una base di legno. Si può altresì partire da una base dipinta oppure si può creare l’pera di sana pianta. Come? La resina viene miscelata e, con l’aggiunta di coloranti, si creano diversi strati di colore, di sfumature.

Si dà nuova vita a tavoli e ad arredi. Tutte idee per combinare il vecchio al nuovo o più semplicemente per personalizzare arredamenti, oppure ancora per rendere colorato e vivace una ambiente. L’effetto è vetrificante.

Fluid painting e arredi

Colate di colori acrilici vengono posti su una base, che funge da vettore per miscelare i colori stessi. Si creano così centrotavola (fissi o su base mobile) e arredi d’arte.

Via libera anche a pannelli di legno che divengono opere d’arte con colate d’inchiostro e rifiniture con foglie in oro. Gli stessi possono diventare anche separé in legno o inserti per mobili (non si eseguono restauri ma decorazioni).

La tecnica del luminol e i quadri

Elena Rossi realizza anche quadri luminescenti che incamerano la luce e che riescono a risplendere di loro per un po’ di tempo anche senza l’adeguata fonte di luce.

Con la tecnica a pastello, l’artista dipinge anche quadri iper-realistici con una tecnica che, per rendere l’idea ai non addetti ai lavori, è a quella usata dai madonnari.

Infine realizza quadri materiali le cui onde del mare, ad esempio, escono dal quadro che mostra un ambiente marino.

Ogni opera dunque, realizzata con le diverse tecniche esposte, è unica nel suo genere.

