Ne è caduto un’altro…dal monopattino

Milano. Questa notte alla 1, 39, V.A., 24 anni, stava percorrendo via Meravigli, pieno centro città, con un monopattino elettrico quando, per cause ancora da stabilire, è caduto. (foto di repertorio)

Annunci sponsorizzati

Il giovane ha battuto la testa. È stato subito soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori hanno constatato che aveva un forte trauma cranico con una perdita temporanea di coscienza. Lo hanno quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale policlinico in codice giallo. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della questura di Milano sia vigili urbani di Piazza Beccaria per il rilevamento delle misure e per determinare le cause dell’incidente e delal caduta dal monopattino.

Annunci sponsorizzati

Dal punto di vista delle probabilità, anche senza essere stati presenti sul posto momento dell’incidente, non è difficile ipotizzare che il motivo della caduta è che la tradizionale pavimentazione le vie storiche di Milano, il pavè, è assolutamente inadatto ad essere percorso a bordo di un veicolo elettrico a due ruote perché la presenza dei binari del tram sulla carreggiata abbiamo reso ancora più difficile mantenere l’equilibrio, specialmente di notte.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram