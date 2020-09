L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nuovo riconoscimento per il poeta casorezzese Giovanni Elidio Chiastra che ha ottenuto il diploma al premio letterario “Città di Pontremoli” grazie alla lirica che alleghiamo.

Annunci sponsorizzati

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Annunci sponsorizzati



Il muro bianco



Accenni di nebbia,

che sembra un fantasma

fuggito dell’oltretomba,

per far da monito

al nostro cuor, che spensierato

naviga nel buio,

perdendosi nel fare del nulla,

cercando una luce guida,

una ventata d’amore

che le tenebre può fugare,

facendo calare il sipario

consistente e bianco,

che, come un telo riflette

ciò che non vuol più vedere,

il passato, disperso,

Ze dal muro nascosto,

questo muro opaco

che proibisce all’anima

di veder oltre se stessa.

Basterebbe un po’ di calore,

e tu’, che in fondo al cuore

stai cercando ansiosamente

qualche traccia rimanente

del passato, che è svanito

e dalla bufera nascosto.

Desolato, cercherò di adattarti,

ma non puoi, devi svegliarti,

perché, il desiderio e la passione

prenderanno possesso della ragione

quando suocera ancor l’amore.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram