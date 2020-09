Ossona. Tentano di scassinare il Red Rats, ma sono costretti a scappare in Audi

Ossona. La notte fra lunedí e martedí scorsi verso le 3 del mattino 4 ladri hanno tentato di scassinare l’entrata della sala slot machine del Red Rats, in piazza Litta a Ossona.

I 4 non si erano peró accorti che il proprietario e alcune altre persone erano all’ interno del bar che stavano facendo le pulizie dopo la chiusura. Quando hanno sentito il rumore di qualcuno che tentava di sollevare dall’esterno la Cler del locale dove si trovano le slot machine e che tentava di aprire la porta dall’esterno sono usciti. I quattro ladri sorpresi sul fatto sono scappati, senza riuscire ad appropriarsi di nulla, a bordo di un’Audi. Ora rimangono i danni, la cler forzata e diversi segni del piede di porco sull’intelaiatura della porta.

Rondini e slot machine

Questo è quello si è saputo però siamo già al secondo colpo, questa volta tentato, ai danni di un locale con le slot machine. Qualche settimana fa, infatti, qualcuno aveva rotto le vetrine e derubato il locale Las Vegas su Viale Europa, nella frazione di Asmonte, portandosi via alcune slot machine. Una rondine non fa primavera, ma se le rondini sono due si può pensare che perlomeno stia arrivando. Quindi non è difficile sospettare che nei nostri paesi circoli una banda di ladri che ha deciso di dedicarsi a svaligiare i locali con le slot machine.

Altri furti in appartamento

Sono stati segnalati anche alcuni episodi di furti in appartamento. Sembrerebbero stati dei casi estemporanei, gente che è entrata in casa scegliendo la vittima in modo casuale, arraffando quello che c’era a portata di mano e causando pochi danni. Non è comunque un fattore da sottovalutare perché vuol dire che dopo un periodo di relativa tranquillità Ossona è tornata ad essere nel possibile mirino delle bande di ladri.

