Sequestrati 320mila guanti dalla provenienza ignota in via Paolo Sarpi

Miilano. Non hanno ancora imparato la lezione i commercianti cinesi che nonostante la pandemia del Covid 19 importano ancora, e vendono, oggetti non regolamentari e dalla provenienza non certificata. La polizia locale di milano sequestra 320 mila guanti dalla provenienza sconosciuta

Annunci sponsorizzati

Guanti dall’etichettatura sconosciuta

La scorsa settimana, in un negozio della chinatown di via Paolo Sarpi gli agenti della polizia locale di Milano hanno sequestrato 320mila paia di guanti non certificati come sicuri, nel magazzino di un’attività commerciale all’ingrosso e destinati a parrucchieri ed estetisti. Il titolare di origini cinesi, della attività commerciale non è stato in grado di fornire la documentazione sulla provenienza del materiale.

Annunci sponsorizzati

Era sprovvisto sia delle etichettature sia di qualsiasi documento che attestasse la provenienza. E’ stato multato per mille euro e gli scatoloni, ognuno dei quali conteneva 10mila pezzi, sono stati sequestrati.





Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram