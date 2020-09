Aggiornamento covid 19. Casorezzo, classe delle elementari in quarantena per un bimbo positivo

Casorezzo. Un bambino della scuola elementare è stato trovato positivo al covid 19 e per questo motivo tutta la sua classe da lunedì mattina non sarà a scuola. Faranno coem l’anno scorso, didattica a distanza. La notizia è apparsa dopo che Ats ha comunicato il risultato del tampone al comune di Casorezzo.

Annunci sponsorizzati

Non è difficile immaginare che il bambino abbia effettuato il tampone perchè è andato in ospedale, per qualsiasi motivo sia successo, e il risultato positivo ha determinato l’attivazione delle procedure sanitarie preventive.

Annunci sponsorizzati

Insegnanti e i suoi compagni classe, oltre ai suoi genitori, sono in quarantena. I genitori degli altri bambini invece no, se non hanno avuto incontri ravvicinati con il piccolo risultato positivo. Però, avere un bambino delle scuole elementari in quarantena è come esserlo. Con chi potresti lasciarlo a casa mentre sei al lavoro? Con la nonna? Con la baby sitter? E se poi diventa anche lui positivo come si risolve il problema?

Qui in fila alcune slide pubblicate dal Comune di Milano che riassumono le linee guida generali dei casi in cui un bambino in età scolare risulti positivo al Covid 19

Casorezzo è il secondo Comune in cui una classe è posta in quarantena a causa del Covid 19

Qualche giorno fa è capitato a Cisliano, la positività di alcuni genitori ha determinato la quarantena di alcune classi della scuola. Non sarà difficile che succeda ancora, che siano bambini o adulti. Pur non arrivando ai livelli di caos degli scorsi mesi, quando abbiano dovuto adattarci al lock down per evitare di mandare in tilt gli ospedali saturi di ammalati, il covid 19 rimane una malattia con cui, come è successo nel passato dobbiamo convivere. Adattarci ai ritmi rallentati, alle nuove povertà, alle difficoltà, non è facile ma va fatto perchè, nonostante tutti ci sperino, il vaccino non sarà un traguardo immediato.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram