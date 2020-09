Milano. Comando provinciale dei carabinieri Milano. Passo di consegne al comando

Milano. Il colonnello Luca De Marchis, dopo tre anni al comando provinciale dei carabinieri di Milano, passa le consegne al Generale di Brigata Jacopo Mannucci Benincasa. Il colonello De Marchis domani torna a Roma dove dirigerà la scuola di formazione per allievi ufficiali dei carabinieri a Roma.

Dal comando regionale ai comandi delle compagnie, sono molti i passaggi di consegne che stanno avendo in questo giorni nell’ Arma. È arrivato il momento delle scadenze naturali, di routine. I comandi cambiano vertice circa ogni 3 anni. Il comandante Luca de Marchis era al comando provinciale di Milano dal 1917.

Durante il suo discorso di commiato dai cronisti di Nera che frequentano la sala stampa milanese il comandante De Marchis ha ricordato i momenti che lo hanno emozionato come l’appuntamento organizzato con Liliana Segre. “È stato un privilegio raro e assoluto comandare a Milano.” ha detto il colonnello. ” La mia prossima missione mi porta a contatto con i giovani. Tutto quanto fatto a Milano lo devo ai colonnelli del comando provinciale”, ha continuato citandoli tutti poi ha aggiunto un ricordo anche per i carabinieri morti in servizio in questi tre anni.

“Ringrazio i ragazzi della sala stampa. Abbiamo cercato di immedesimarci nella vita del cronista. Considero questi 3 anni come l’esperienza piú importante ed esaltante della mia vita professionale.”

Dai Cronisti di Nera milanesi, sono meno di 20 in tutta Milano, sono arrivati ringraziamenti e apprezzamenti per il lavoro svolto finora.

E’ stato un triennio che ha visto tanti momenti delicati sia per il lavoro della forze dell’ordine sia per quello dei giornalisti. Si è passati dall’indagine di Ignoto 23 , all’autobus di Paderno Dugnano con il salvataggio di 50 bambini e alla vicenda di Amri o dell’accoltellatore in nome di Allah in piazza Duca d’Aosta.

