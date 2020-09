Trambusto nella notte in via Mazzini ad Abbiategrasso

Trambusto nella notte in via Mazzini, non lontano dalla parrocchia del sacro cuore di Gesù e la farmacia comunale.

Annunci sponsorizzati

Poi la chiamata al 112 dell’1 e 13 di notte di mercoledì 16 settembre 2020.

Annunci sponsorizzati

Un uomo di 43 anni è stato soccorso dai sanitari dell’Azzurra di Abbiategrasso per intossicazione etilica e trasferito in condizioni non gravi all’ospedale di Magenta.

Allertati anche i carabinieri. Tutto è successo all’altezza del civico 66.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram