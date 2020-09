Compagnia di Abbiategrasso. Grandi passaggi di consegne fra i carabinieri

Carabinieri, Compagnia di Abbiategrasso. Il rinfresco offerto ai suoi colleghi dal tenente Pasquale Macrì, che dopo quarant’anni di carriera nell’arma dei carabinieri è, dallo scorso 6 settembre, in congedo, per dirla con le sue parole “per raggiunti limiti di età”, è stata l’occasione per fargli gli auguri, ma anche l’occasione per augurare buon lavoro al Maggiore Antonio Leotta, che lascia il comando della compagnia dei carabinieri di Abbiategrasso per un incarico all’interno all’Interpol, per conoscere il suo successore, il capitano Alessandro Riglietti, e per augurare buon lavoro al Tenente Leonardo Miucci che prenderà il posto del tenente Macrì a capo del Norm della compagnia di Abbiategrasso.

Il tenente Macrì ad una conferenza stampa alla caserma milanese di via Moscova.

I carabinieri sono carabinieri per sempre, ed è sempre un peccato vedere una persona che ha accumulato tanta esperienza andare in pensione. Il tenente Macrì è stato in servizio alla stazione di Corbetta negli ultimi 3 anni, dopo aver girato, nella sua vita di carabiniere, quasi tutta l’Italia. Comandante di stazione nelle province di Messina, Palermo e Agrigento, poi in provincia di Como, a San Bartolomeo e Mozzate è poi giunto alla radiomobile di Milano, e quindi a Corbetta. Negli ultimi 6 mesi ha comandato la compagnia di Abbiategrasso, facendo le veci del comandante Antonio Leotta durante le assenze per gli impegni di preparazione della nuova carica

