Quello stendino è in divieto di sosta! A Corbetta

Ci viene (quasi) da ridere se non fosse perché il fatto è di per sé bizzarro e per questo degno di nota.

Lunedì 14 settembre 2020 i residenti ci hanno contattato per uno stendino in….divieto di sosta!

Lo stendino, con tanto di panni stesi, è stato posizionato davanti a palazzo Pisani Dossi, a Corbetta (edificio storico) e per giunta in divieto di sosta perché in quel punto la carreggiata di una strada stretta e per questo a senso unico di percorrenza, si restringe ulteriormente.

“Se tutti facessero così, Corbetta cosa diventerebbe? Un paese degradato” commentano i residenti.

Che fare dunque? Contattare la polizia locale? Chissà quale targa prenderebbero per la contravvenzione!!!

