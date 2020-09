La fioreria Rondena: attività storica che contribuisce a rendere vivo il centro di Corbetta

Continua il viaggio di Co Notizie alla (ri)scoperta delle attività storiche di Corbetta. Negozi come il fiorista Rondena che, dal 1947 ad oggi, ha offerto un servizio alla città ma soprattutto ha costituito un punto di riferimento per la città stessa: solidarietà, partecipazione agli eventi cittadini come la mostra delle vetrine, allestimenti per i momenti più belli della vita e una vetrina sul corso che dà lustro al commercio corbetteste.

Annunci sponsorizzati

L’interno del negozio

Una presenza non scontata, se si pensa che in Comuni limitrofi le chiusure delle attività commerciali si susseguono lasciando il centro storico spoglio di negozi. Una luce di una bella vetrina, un allestimento che attira lo sguardo, fa restare infatti viva la città, tenendo lontano il degrado che consegue a strade altresì deserte.

La vetrina estiva

Un po’ di storia

Il fiorista fu aperto nel 1947 da Carlo Cislaghi, corbettino doc. Nel 1963 è subentrato il nipote Enrico Rondena che ha contribuito non poco allo sviluppo del negozio. Dal 1987, collabora con lui il figlio Marco Rondena che subentra ufficialmente a sua volta nell’attività nel 1997, quando cioè il padre va in pensione. Dal 1989 il negozio si trasferisce dalla sede di via Cattaneo a quella attuale di corso Garibaldi 39. Ad oggi Enrico Rondena fa ancora la sua costante comparsa nel negozio ma questa è per l’appunto una presenza che fa bene agli occhi e al cuore di chi per anni si è affidato a lui per siglare i momenti speciali della vita.

La vetrina autunnale

Il contributo alla città

La fioreria Rondena ha ricevuto durante l’Amministrazione Parini la targa “Premio attività produttive storiche”.

La vetrina invernale

Annunci sponsorizzati

Diverse volte ha vinto il primo premio nella mostra vetrine della città di Corbetta con allestimenti complessi e di gusto, che si ripropongono nelle creazioni floreali e d’ambientazione per matrimoni, battesimi, Cresime, Comunioni ed eventi in genere.

I matrimoni in ville storiche di prestigio

Da anni le corone celebrative di Rondena sono richieste dal Comune per essere deposte nei luoghi più importanti della città in occasione del 4 Novembre, del 25 Aprile e delle festività istituzionali.

Eventi speciali

Annunci sponsorizzati

La fioreria Rondena ha dato il suo contributo negli anni Novanta anche all’Aicit magentino e milanese.

Battesimi

I servizi

La consegna domiciliare è gratuita in città per importi attorno ai 20 euro.

Attraverso il servizio Faxiflora, è possibile consegnare fiori in tutta la Lombardia, l’Italia. Il servizio si estende anche all’estero.

San Valentino e l’Amore

Ci si può fare un’idea dell’impronta estetica fornita dalla famiglia Rondena attraverso la pagina facebook e il sito www.fioreriarondena.it

La fioreria si trova in corso Garibaldi 39 a Corbetta (Milano) telefono 02,9779136. Per comunicazioni è attiva anche la mail fioreriarondena@yahoo.it

Ditelo con un fiore

Amore, amicizia, affetto, gratitudine, grandi eventi, cerimonie, lauree, un addio, occasioni celebrative e istituzionali o più semplicemente un piccolo simbolo per rendere viva la casa. Tutto si può fare con un fiore, anche una singola rosa, una piccola piantina verde o fiorita. Tutto si può fare, fino al grande mazzo di fiori e alle creazioni a tema (San Valentino, 4 stagioni).

Rose e fiori classici, fiori bizzarri come la rosa arcobaleno, fiori e piante esotici. Ognuno può quindi esprimere i propri gusti.

Nascite, morti, matrimoni, Cresime, Comunioni, pranzi aziendali: tutto su misura a seconda dei gusti e delle disponibilità economiche. Dal bouquet all’abbellimento della villa storica o della location di lusso. Allestimenti monocromatici o multicolore. E allora…ditelo con un fiore!

Non solo fiori

Si può scegliere di correlare un fiore (fresco, stabilizzato o finto) a una bomboniera, a un vaso, a un piatto/vassoio, a delle candele profumate o decorative. Insomma, le alternative e le combinazioni floreali e decorative sono davvero molte.

Bomboniere e articoli da regalo

Per un regalo di matrimonio si può optare per vasi in ceramica SIA che la fioreria ha in esclusiva nella zona, oppure ancora per vasi (decorativi e non) in vetro soffiato di Murano, per bomboniere in fine ceramica, in stoffa o addirittura di carta (ecologiche ed estremamente economiche). Ci sono poi piatti decorativi tradizionali e a tema stagionale, cornici in legno, candelabri e oggetti in peltro, bamboline e personaggi in legno e pannolencio, copri vasi in ceramica, in vimini, in legno. E che dire poi delle splendide bamboline in fine ceramica dipinta a mano con crinoline e organzino! Ci si può addirittura sbizzarrire con vasi cinesi, anfore in argilla cotta o in ceramica, lampade in stoffa e oggetti di arredo come il singolare orologio da muro sul quale apporre le piantine desiderate.

Battesimi, Cresime, Comunioni e compleanni

Oggetti simpatici sono proposti infine per gli eventi che vedono protagonisti i più piccoli.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram