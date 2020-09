Terribile esplosione in piazzale Libia. Evacuata una palazzina

Milano Piazzale Libia, n. 20. questa mattina poco dopo le 7 una terribile esplosione in un appartamento del piano terra di una palazzina di 9 piani. Al primo piano si è sviluppato un incendio. Ci sono molti feriti, per ora uno solo è grave. Le persone coinvolte sono almeno 50.

Annunci sponsorizzati

Sono le prime notizie che Areu e i vigili del fuoco di via Messina, a missione ancora in corso, hanno rilasciato sull’esplosione in piazzale Libia 20 avvenuta questa mattina. Sul posto, oltre a 9 ambulanze, 2 auto mediche e 1 ambulanza infermieristica, anche la squadra Usar per la ricerca di chi è potrebbe essere rimasto sepolto fra le macerie. Il primo ad essere ritrovato è stato un uomo di 30 anni, S.A., con ustioni di 2° e 3° grado. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, dove esiste una equipe specializzata per le ustioni.

Le foto dei Vigili del fuoco dopo l’esplosione in piazzale Libia

Vigili del fuoco, coadiuvati dalla polizia di stato e dalla polizia locale, che si sta occupando di cinturare e scongiurare i pericoli, stanno lavorando per portare in salvo le persone.

Gli altri feriti, numerosi, sono in codice verde. Per il momento si tratta di persone che si sono infortunate mentre si mettevano in salvo uscendo dallo stabile di piazzale Libia e in due casi persone colpite e ferite dai vetri che si sono infranti durante l’esplosione. B. N. 15 anni è stata portata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli per un trauma alla caviglia, insieme alla 54enne P.M., sempre in codice verde.

R. E., 38 anni, è stata inviata al pronto soccorso della clinica Mangiagalli e C. M. L. un’altra donna di 76 anni è stata portata in verde al Policlinico

Aggiornamenti

Annunci sponsorizzati

Ai feriti si sono aggiunti anche un uomo di 48 anni, O. S., e una donna di 46 anni, S.M., che sono stati feriti i modo non grave dai vetri esplosi. Attendiamo a breve altri aggiornamenti sullo stato e sul numero dei feriti.

I Vigili del fuoco stanno lavorando anche per stabilire le cause dell’esplosione in piazzale Libia e per testare l’agibilità dello stabile. come si può notare dalle fotografie e dal video, l’appartamento in cui si è verificata l’esplosione è totalmente distrutto, insieme all’ingresso del palazzo e alla portineria, e molte finestre sono state danneggiate.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram