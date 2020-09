Controllavano lo spaccio con il drone senza sapere che…

Milano. Una operazione del commissariato Comasina della polizia di stato, e un drone usato agli spacciatori, hanno portato all’arresto di 3 persone, al fermo di una quarta, al sequestro di 20 kg di droga e del drone.

Annunci sponsorizzati

… I droni si guidano on un segnale radio

Tutto è successo lunedì pomeriggio. Durante una serie di servizi di sorveglianza a contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno di una indagine sul mondo dello spaccio nella zona della Comasina, in particolare nella zona pedonale tra via Oroboni e via Morlotti, i poliziotti hanno scoperto gli spacciatori utilizzavano un drone per sorvegliare il commercio di droga e per vedere in anticipo gli interventi delle forze dell’ordine. Il drone era controllato da remoto, con un sistema radio.

Non è stato difficile, per le squadre investigative, rintracciare con sicurezza il telecomando del drone e l’origine del segnale radio. Infatti, una volta individuato l’appartamento da cui partiva il segnale i poliziotti hanno anche notato il via vai di automobili nei pressi.

Sguardi e gesti d’ intesa

Intorno alle ore 17 di lunedì, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, durante un appostamento hanno individuato uno giovane alla guida di un’automobile. Il giovane ha scambiato alcuni cenni d’intesa con atri due giovani complici e si è allontanato in direzione della strada statale Milano-Meda. Gli agenti del Commissariato hannoavvisato i colleghi della volante, che hanno fermato l’automobile sospetta in viale Enrico Fermi. Nascosti all’interno di un nascondiglio sotto i sedili posteriori, gli agenti hanno trovato, e sequestrato, 2 kg di hashish suddivisi in 20 panetti. L’autista, un 27enne albanese, è stato arrestato.

Il drone di via Oroboni

Annunci sponsorizzati

Poco dopo, in via Murat, i poliziotti hanno fermato i due complici. Si tratta di un 23enne albanese che aveva addosso un cellulare, e un 22enne, sempre albanese, che aveva tre telefoni cellulari, di cui uno dotato di tecnologia capace di criptare le chiamate e alcune chiavi risultate poi essere dell’appartamento di via Oroboni, da cui partiva il drone.

I poliziotti si sono recati all’appartamento. Alla finestra c’era un ragazzo che è fuggito non appena ha visto arrivare la polizia. Nell’appartamento c’erano 15,6 kg di hashish, 1,16 kg di cocaina, 2 bilance elettroniche, materiale per il confezionamento della droga, un altro cellulare con tecnologia di criptazione delle chiamate, e il drone utilizzato per il controllo della piazza di spaccio.

I 4 arrestati

Annunci sponsorizzati

Il giovane fuggito, un 21enne albanese, è stato rintracciato e fermato martedì. Tutti gli arrestati e il fermato erano noti per precedenti specifici, e sono irregolari sul territorio nazionale. Il 22enne, il 23enne e il 27enne sono stati arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre il 21 enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram