Ruba la chitarra di Elvis Presley che lo fa diventar pazzo e, già che c’è, altre 11

Milano. Venerdì scorso la Polizia di Stato ha ritrovato nell’abitazione di un 57enne, italiano e incensurato, 11 chitarre del valore complessivo di 150 mila euro, che erano state sottratte ad un musicista. Fra queste c’era un chitarra Gibson SJ 200″ che era appartenuta ad Elvis Presley.

Lo scorso 8 agosto un musicista ha denunciato al commissariato Sempione il furto di 11 chitarre che si trovavano in un garage che aveva in affitto in piazza Giulio Cesare. fFra queste c’era la chitarra di Elvis Presley. Il proprietario delle chitarre, una musicista e tenore, durante un normale passaggio nel garage, si era accorta che le sue chitarre erano state sostituite con altre 11 chitarre di scarsissimo valore. Sin dai primi momenti le indagini dei poliziotti di viale Certosa hanno preso la strada giusta.

Hanno infatti scoperto che il proprietario del garage affittato era a sua volta un collezionista di strumenti musicali e che aveva usato il proprio badge per entrare nel locale. In 2 diverse notti aveva portato via le chitarre e le aveva sostituite con altre di recupero, che aveva comprato qualche giorno prima.

La Gibson SJ 200″ appartenuta ad Elvis Presley

Durante le indagini e la caccia alle chitarre gli agenti hanno perquisito circa 20 autorimesse tra Milano e l’Hinterland. Fra i luoghi perquisiti c’era anche l’abitazione del 57enne. In tutti i locali perquisiti c’erano strumenti musicali accatastati. Gli agenti sono riusciti a recuperare tutte le chitarre trafugate, tranne una che era già stata venduta su internet. fra le chitarre ritrovate anche la chitarra Il musicista 57enne che non ha saputo resistere alla tentazione ed è stato denunciato in stato di libertà per furto in abitazione.

Le chitarre rubate e la chitarra di Elvis Presley

Tra i pezzi di collezione, oltre a quella suonata dal noto cantante statunitense, sono tornate al legittimo proprietario una “Guild”, una “Admira”, una “Valeriano Bernal”, una chitarra elettrica “Fender Hot Rod”, una “Martin & Co”, una “Martin HD 28 Vintage” ed infine una “Phiphone Hummingbird”.

