Movida. Arrivavano a Milano da Gessate, attrezzati e senza mascherina

Milano. I festaioli del sabato sera partono in metropolitana dalla zona di Gessate e arrivano nella zona della stazione Garibaldi per poi raggiungere le zone della movida di Corso Como e dei Navigli. Sono il larga parte minorenni e sul loro percorso lasciano di tutto, rubano, rapinano e rompono di tutto.

Però, sabato sera, ad aspettarli alla fermata della metropolitana MM2 di porta Garibaldi hanno trovato, ad aspettarli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della polizia di stato insieme a quelli del III Reparto Mobile di Milano e dalle Unità Cinofile della Questura.

L’attrezzatura per la movida

I controlli hanno riguardato 261 persone, di cui 25 con precedenti, e portato ad un nutrito e vario campionario di oggetti sequestrati.

Fra questi c’erano un grinder per la triturazione di stupefacente e un coltello a serramanico

sequestrati carico di ignoti. Poi, ad un gruppo di 4 ragazzi minorenni hanno sequestrato 2 coltelli, martelletti frangi-vetro, 9.3 grammi circa di marijuana suddivisa in varie dosi e 6 bottiglie di superalcolici. I 4 sono stati indagati in stato di libertà per possesso di arma da taglio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un minorenne italiano è stato indagato in stato di libertà per resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale e un minorenne straniero per per possesso di arma da sparo in quanto trovato in possesso di una pistola tipo softair riproduzione di una Glock e priva di tappo rosso.

Dannata mascherina da movida

Infine, ben 10 ragazzini sono stati trovati senza mascherina sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria. La multa è stata salata, 280 euro a testa, per un totale di 2800 euro, se pagate entro 5 giorni. Oltre diventeranno 4000 euro totali. Anche i controllori di Atm hanno avuto il loro bel da fare. sono state levate 114 multe a giovani che viaggiavano senza biglietto.

