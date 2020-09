L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Ultima Riconciliazione

Spruzzi che s’alzano al di sopra della prua,

un beccheggiare tremendo sembra lasciare il sentimento sopra quel battello,

che ora in balia dell’onda si muove in tutti i sensi sconosciuti e conosciuti.

Non avrei mai immaginato che soli

, in mezzo a questo mare tempestoso,

avrei ritrovato l’amore perduto.

Sì, perché lei è qui’ tra le mie braccia tremante come una foglia,

non so se per il mare o per l’emozione d’esser ancora una volta a me’ abbracciata,

stretta contro il mio petto,

e sente il mio cuore in subbuglio.

M’appresto a baciarla sulle rosse labbra

che s’alzano verso me’

in attesa di quello che e’ forse un’ultima riconciliazione

Giovanni Elidio Chiastra

