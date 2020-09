Perdono corbettese: gli anniversari dei Somaschi e gli aiuti agli studenti

Quella del Perdono 2020 è stata una festa forzatamente “ridotta”: per il tempo (solo 3 giorni), per il numero di persone che hanno potuto essere presenti alle celebrazioni (tra interno ed esterno non più di 150 persone per volta), “ridotta”

anche nei gesti devozionali per cui non è stato possibile baciare la reliquia ma soltanto essere benedetti a gruppi di 10 persone alla volta in Cappellina. “Ridotta” anche nella modalità di ingresso e uscita sia in Santuario che nel cortile adiacente il Santuario e nella Cappellina delle Benedizioni.

Lunghe file, silenziose e composte, per la benedizione

L’afflusso delle persone è stato tuttavia buono e la festa è stata fortemente sentita quanto desiderata e non solo dai fedeli- Questo perchè attorno ad essa c’è tutta la sfera “profana” che dà lustro al commercio corbettese (fortemente provato dalla chiusura totale imposta dal Covid nei mesi passati), che vivacizza la città (come il lunapark gestito da una famiglia che di per sè ha contribuito alla storia moderna di Corbetta).

Benedizione in cappelletta a piccoli gruppi

Gli anniversari

Durante la messa solenne delle 10.30 di domenica 6 settembre 2020, sono stati festeggiati gli anniversari di sacerdozio dei padri somaschi di Corbetta. Anniversari importanti per numero di anni di ordinazione.

La cerimonia in santuario

Il rettore dell’omonimo istituto che ha sede a palazzo Brentano, padre Fabrizio Macchi, ha festeggiato i 20 anni di ordinazione come del resto padre Sergio Belloli. Padre Luigi Amigoni, padre Livio Valenti e padre Angelo Balzarotti hanno festeggiato invece i 45 anni di ordinazione sacerdotale.

Le bancarelle con ingresso controllato

Adotta uno studente di Corbetta

Attraverso la Sportello di Ascolto Caritas-Fondo parrocchiale San Vincenzo, sono state individuate alcune famiglie residenti a Corbetta in difficoltà economiche per le spese scolastiche da sostenere per i propri figli.

Misurazione della temperatura ai varchi di accesso

Complessivamente i ragazzi destinatari degli aiuti sono 40. Per ciascun minore in età di scuola dell’obbligo verrà definita, dallo Sportello di Ascolto, una scheda attraverso la quale si determinerà la somma annuale necessaria a dare un adeguato contributo alle fami-glie per far fronte alle spese scolastiche. Le voci di spesa individuate riguardano: libri, mensa scolastica, corredo scolastico, zaini.

Spesa prevista 100 euro per ogni ragazzo. Il contributo può essere messo in una busta anonima, indicando la causale, nella Cassa dei Poveri in fondo alla Chiesa. Informazioni alla Caritas (334.9679513) o alla San Vincenzo (348.2664487).

