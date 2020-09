Musica alta al parco della Repubblica, arrivano i vigili

Non è la prima volta che i ragazzi che si incontrano al parco della Repubblica (Corbetta), giochino la partita di basket pomeridiana ascoltando musica a volume molto alto.

Annunci sponsorizzati

Uno smartphone, un piccolo amplificatore e il gioco è fatto! Un divertimento che di per sé non porta nulla di male se non il fastidio a chi condivide spazi comuni e pubblici.

Qualche giorno fa, ad alcuni dei genitori che abitualmente frequentano il parco del quartiere Marsala con i loro bambini, è saltata la mosca al naso e sono andati a parlare direttamente con questi giovani dicendo loro di abbassare la musica e di comportarsi in maniera più consona.

Questo per lo meno il racconto dei genitori che si sono rivolti a noi e che ci hanno inviato le foto che dimostrano l’arrivo della Polizia locale.

Annunci sponsorizzati

Già perché il diverbio è diventato tanto acceso da ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine. Il fastidio del suono alto della musica (consuetudine che pare ripetersi, stando al racconto dei residenti), non risparmia neppure chi abita nei palazzi Marsala, che circondano il parco e che sentono le loro case invase da suoni musicali.

Tutto insomma, si riduce a una richiesta di agire con buon senso, che tuttavia è sfocaiata in un acceso diverbio anche a causa dell’esasperazione dei genitori che usufruiscono del parco giochi posto a lato del campo da basket dovuto all’iterazione di quella che definiscono maleducazione.

Annunci sponsorizzati

Pallonate e vetri rotti

Non tutti si limitano a giocare a basket nel campo dedicato proprio a questo sport. Non è il caso riportato dalla foto, si intende, ma c’è chi gioca a calcio nel campo da basket sprovvisto di porte con reti per catturare il pallone. Il problema è riferito agli adolescenti che calciano con forza.

Quando si gioca a calcio, inevitabilmente qualche pallonata sfugge dai confini del campo. Si sono così verificati nel tempo diversi episodi che hanno visto bambini fuitori del parco giochi essere sfiorati o colpiti da pallonate, se non gli stessi genitori seduti sulle panchine che si trovano proprio in linea con le “porte” improvvisate.

C’è chi poi beve birra abbandonando le bottiglie di vetro (e i cocci) proprio nell’erba e nel parco giochi.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram