L’hospice di Abbiategrasso cerca un medico

Un’opportunità per farsi le ossa in Italia, magari vicini al proprio Comune di residenza, la offre l’hospice di Abbiategrasso che ricerca un medico da inserire nella propria equipe.

Il lavoro verrà svolto principalmente a domicilio e nei distretti di Abbiategrasso, Magenta e Vigevano presso la sede abbiatense. I settori di azione riguardano tuttavia gli ambiti residenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Inviare dunque il proprio curriculum a comunicazione@hospicediabbiategrasso.it fax 02.94962279, info a www.hospicediabbiategrasso.it Per ulteriori informazioni chiamare lo 02.94963802

I requisiti

Laurea in Ematologia o Geriatria o Malattie Infettive o Medicina Interna o Neurologia; o Oncologia o Pediatria o Radioterapia o Anestesiologia e rianimazione

Esperienza almeno triennale campo delle cure palliative in una struttura pubblica o privata al 27/12/2013 certificata o in via di certificazione da parte della Regione.



È però possibile considerare candidature di medici privi dei requisiti sopra descritti; ciò in seguito alla recente circolare 0071420.23-06-2017 di Regione Lombardia, (Oggetto: seconde indicazioni operative per la riclassificazione delle unità di offerta cure palliative ai sensi della DGR n. X/5918/16).

Essere in possesso della patente B e automunito

Capacità comunicative, di ascolto e autonomia organizzativa.

Flessibilità negli orari.

Predisposizione al lavoro in équipe multidisciplinari.

