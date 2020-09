Incendio alla ditta farmaceutica di Abbiategrasso di via Brisconno

Allarme per un incendio divampato in un capannone industriale di via Brisconno, tra Castelletto di Abbiategrasso e Vermezzo, venerdì 4 settembre 2020. Si tratta della Lombarda H Srl, un’azienda farmaceutica che produce anche disinfettanti e prodotti a base di alcol.

Incendio alla ditta farmaceutica di Abbiategrasso

L’allarme è scattato alle 8.30 e proprio per la pericolosità del materiale trattato sono stati inviati sul posto diversi mezzi del Vigili del Fuoco di Milano.

Le cause cause del rogo che sta interessando ancora adesso l’operazione congiunta dei pompieri e i Carabinieri di Abbiategrasso sono di tipo accidentali. Tutto è successo in una zona in cui avviene il travaso di materiali infiammabili

Al momento un uomo di 32 anni è stato trasferito all’ospedale in codice verde ma sul posto sono presenti quattro ambulanze, tra le quali l’Azzurra di Abbiategrasso. Nell’arco di un’ora temporale il bilancio dei feriti non gravi è salito a 2 ma non si sa se tale bilancio potrà aggravarsi.

