Vanzaghello, la Guardia nazionale firma la convenzione per l’utilizzo della stazione Trenord e per i servizi di polizia locale

Vanzaghello. Ieri è stata firmata la convenzione fra la Guardia Nazionale e l’amministrazione comunale di Vanzaghello, nel milanese, per la gestione dei servizi di polizia locale e di sicurezza. La Guardia Nazionale avrà la sede operativa nei locali di Trenord concessi al Comune

I momenti della firma della Convenzione

Il sindaco Arconte Gatti, il comandante della polizia locale Maurilio Zocchi, e il presidente nazionale della onlus Guardia Nazionale hanno firmato ieri alle 14.30 la Convenzione che permetterà alle Guardie di effettuare servizi di polizia locale e di sicurezza.

L’Amministrazione comunale di Vanzaghello, guidata dal sindaco Arconte Gatti, nella persona del comandante della polizia locale Maurilio Zocchi ha firmato la convenzione con l’associazione Guardia Nazionale per l’utilizzo dei locali della Stazione Trenord di Vanzaghello.

La convenzione prevede diversi progetti che la Guardia Nazionale realizzerà nel tempo. Ci saranno i servizi di sicurezza effettuati sotto il coordinamento del comando della polizia locale, il controllo e la chiusura parchi pubblici e delle aree comunali, ma soprattutto la vigilanza serale nelle aree sensibili e della stazione ferroviaria, dove la presenza degli uomini dalla divisa nera e azzurra sarà un punto di riferimento anche per i viaggiatori.

I locali della Stazione di Trenord

L’Amministrazione comunale porta avanti il suo impegno per il controllo del territorio avvalendosi di enti e successivi come la Guardia Nazionale per le sue caratteristiche e abilitazioni. I locali concessi in uso al Comune da Trenord nella stazione ferroviaria saranno la sede operativa della stazione della Guardia Nazionale.

Intervista al sindaco Arconte Gatti e alle Gurdia Nazionale

Per la Guardia nazionale è molto importante la formazione. Si inizierà infatti con il reclutamento e con l’ attivazione dei corsi base che hanno lo scopo di insegnare i comportamenti da tenere le occasioni di emergenza restando entro i limiti della legge.

Entrare a far parte della Guardia Nazionale è un’ esperienza che, oltre a essere utile al proprio Comune, dà grandi soddisfazioni personali ed è una grande palestra di educazione civica e di vita, pensata sia per gli adulti sia per i giovani.

Il reclutamento dei volontari di Vanzaghello è un passo molto importante di questo tipo di esperienza, perchè porta i residenti a prendersi direttamente cura del paese, in un contesto di impegno civico regolamentato.

