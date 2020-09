Silvio Berlusconi in quarantena. E’ positivo al covid 19

Arcore. La notizia è stata data dalle agenzie di stampa e dai giornali di tutto il mondo nlla notte tra il 2 e il 3 settembre. Silvio Berlusconi, 83 anni, è risultato positivo al Covid 19. Aveva frequentato Flavio Briatore in Sardegna qualche settimana fa.

Poi Flavio Briatore fu ricoverato all’ospedale San Raffaele a Milano per una prostatite ed era risultato positivo al covid 19. A quel punto i suoi contatti delle ultime settimane avevano effettuato il tampone, fra queste c’era anche Silvio berlusconi. Il primo tampone è risultato negativo. Invece il secondo tampone è risultato è positivo. Anche i due figli, Barbara e Luigi, secondo quanto comunica Adnkronos, risultano positivi al Coronavirus

Silvio Berlusconi in quarantena ad Arcore

Da quanto si sa al momento le condizioni del presidente di Forza Italia sono buone e non ha sviluppato i sintomi. E’ in quarantena nella sua villa di Arcore e fino ai prossimi due tamponi negativi dovrà sostenere i candidati alle elezioni solo in modo virtuale.

