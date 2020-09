Lancia lo shaboo e un bilancino dalla finestra e finiscono in testa ai poliziotti

Milano. La moglie di un filippino di 43enne riceve in casa i poliziotti giunti per arrestarlo e lui lancia dalla finestra lo shaboo e un bilancino di precisione, che finiscono direttamente addosso agli altri agenti di polizia, componenti della squadra, che aspettavano di sotto. Nella foto di repertorio, bustine di shaboo.

Ieri pomeriggio verso le ore 16.00, gli agenti del Commissariato Mecenate si sono recati in un appartamento di via Feltrinelli per notificare ad un filippino di 43 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per detenzione e spaccio dis tupefacenti un’ordinanza con cui si disponeva la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.

Giunti sul posto, mentre alcuni poliziotti sono rimasti in strada sotto le finestre dell’appartamento, altri sono saliti nell’abitazione per eseguire l’ordinanza: quando

la moglie del 43enne ha fatto accomodare gli agenti del Commissariato Mecenate in casa, l’uomo ha lanciato dalla finestra un bilancino di precisione e un contenitore per

alimenti, recuperato dai poliziotti che erano rimasti in strada, al cui interno vi erano numerosi filtri di sigarette e 4,6 grammi di shaboo.

Lo shaboo, una droga a forte connotazione etnica, circola solitamente nelle comunità del sudest asiatico e ha effetti devastanti già a piccole dosi: basta, infatti, una dose da 0,1 grammi per avere degli effetti più di 10 volte superiori alla cocaina. Oltre alla custodia in carcere appena notificatagli, il 43enne è stato, pertanto, arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti.

