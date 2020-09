Maria Carla Gatto, presidente del tribunale dei Minori di Milano, ci parla di Allegra

Allegra potrà tornare a casa, anche se a certe condizioni. E’ quanto ci dice la presidente Maria Carla Gatto nella lettera di risposta alla email che le avevo inviato dopo aver scritto l’articolo Allegra. Mandiamo al presidente del tribunale dei minori le foto delle sue vacanze. Le avevo inviato le foto di Allegra, con le sue bracine troppo magre.

Qui sotto trovate l’originale della lettera che la Presidente del tribunale minorile di Milano Maria Carla Gatto mi ha inviato ieri, dopo che ci siamo sentite al telefono. Ho trovato una persona ragionevole, posata e sensibile che ha capito, e lo si nota dalle parole scritte, la situazione di Allegra, anche se ovviamente riporta le posizioni del giudice. La sua è una posizione istituzionale, come deve essere, e la sua nota dosa le parole nel modo giusto, dicendo quel che c’è da dire.

La ho apprezzata moltissimo, anche perchè apre la finestra alla speranza, per Allegra e per i suoi genitori, di potersi riunire e anche perchè spero che, al di là delle dichiarazioni, la dott. ssa Maria Carla Gatto vada a dare un’occhiata a fondo al fascicolo e cominci a fare delle domande. Spero che dia un’occhiata al motivo per cui i genitori sono stati assolti dalle accuse penali, dopo che hanno subito un anno di arresti domiciliari cautelari, e spero che controlli a fondo il motivo per cui Allegra è così magra.

Il testo della Nota della Presidente Maria Carla Gatto

“Gent. dott.ssa Preti ( n.d.r.: non sono laureata, lo dico sempre quando mi chiamano dottoressa, ma ormai è diventato un titolo di cortesia e quindi accetto la gentilezza di averlo utilizzato)

Le rispondo in merito alle informazioni richieste sul procedimento a tutela della minore “Allegra”. Come ha potuto accertare, leggendo la sentenza che ha definito il procedimento, il tribunale non ha dichiarato lo stato di adottabilità della bambina per non interrompere il legame con i genitori e quello affettivo con la sorella, con la speranza che, in futuro, un canale sereno e comunicativo con il padre e con la madre, sempre che questi ultimi riescano ad acquisire maggiore consapevolezza dei bisogni della figlia, finora spesso ignorati anche a causa delle loro fragilità personologiche, così come accertate dalla consulenza tecnica d’ufficio.

L’attuale progetto è stato predisposto per tutelare la minore nella sua crescita, allo stato compromessa dai suoi pesanti vissuti familiari, inserendola in un contesto educativo adeguato, in attesa che i genitori abbandonino i precedenti comportamenti pregiudizievoli e riescano a collaborare per il suo benessere.”

Nei prossimi giorni cercherò di sentire chi ha effettuato la Ctu, (consulenza tecnica d’ufficio), per il caso di Allegra cioè il dott. Giorgio Maccabruni, e gli chiederò di spiegarci su cosa ha basato la sua relazione, se lo vorrà fare.

In un altro articolo fra qualche giorno analizzaremo anche altri fatti successi attorno ad Allegra in questi giorni e che mi hanno letteralmente “terrorizzata”.

