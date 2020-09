Truffa agli anziani. Recuperati e Restituiti gioielli ai figli degli anziani

Il genere di truffa era come quello avvenuto a Lambrate il 16 luglio 2019 . L’indagine era poi confluita in un’altra piú ampia, effettuata unitamente al pool anti-truffe della Procura di Milano. Lo scorso 16 luglio 2020 furono arrestate 8 persone, considerate responsabili a vario titolo di truffa agli anziani, tutte con la medesima modalità.

I gioielli erano stati recuperati dai carabinieri a Bergamo, durante una operazione effettuata nell’ottobre del 2019. Erano in possesso di due polacchi, fermati prima che potessero espatriare, e poi denunciati. Si trattava di una complessa indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Milano sulle truffe agli anziani effettuate con la modalità della chiamata telefonica da parte di un finto figlio o nipote.

Qualche buona notizia ogni tanto ci vuole ed è così molto bello poter raccontare che questa mattina i figli di 5 anziani, ultra 80enni, truffati con il metodo della telefonata in cui un finto figlio o nipote chiede aiuto dopo un incidente, hanno potuto ritirare i gioielli dei loro cari. Glieli hanno consegnati i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, presso al caserma di via Moscova.

