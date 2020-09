Bollywood a Milano? in piazza Tre Torri.

Milano non ha degli studios di cinematografia come Roma, ma nonostante ciò è uno delle città che offre più opportunità per disporre dei set cinematografici tali da poter soddisfare qualsiasi idea creativa e necessità.

Le location più scelte

Ci sono due piazze poi, che più di altre finiscono regolarmente in film e spot pubblicitari. Una di questi è Piazza Gae Auleti, l’altra è Piazza Tre Torri, e più in generale il complesso di CityLife.

Ecco che perciò, in una di queste due piazze può spesso capitare di imbattersi in un set dove si gira un film, un cortometraggio o uno spot pubblicitario.

Abiti tradizionali indiani a Milano

Infatti, per chi passeggiava a CityLife la mattina del primo settembre, si è presentato uno scenario non esattamente convenzionale. Molte persone, dai caratteristici tratti somatici indiani camminava in una parte circoscritta del parco, andava avanti, tornava indietro, ritornava nel punto da cui era partita. Due ragazze, vestite con i tradizionali abiti indiani, molto colorati, parlavano tra loro, e poi iniziavano a camminare, pero poi tornare nel punto in cui stavano parlando. Questo per alcune volte, mentre si sentiva un megafono che ordinava, movimento, motore, ciack e.. azione. La prima sensazione era quella di trovarsi su un set di Bollywood, gli studios di produzione cinematografica indiana, molto prolifica anche in Europa, dato che alcuni film hanno budget tale da permettere trasferte di ogni genere, ma l’uso dell’Italiano e non dell’inglese per impartire i classici ordini di quando si gira un film possono darci un indizio in più su cosa stavano per girare.

Milano, il centro della produzione video in Italia

Milano, ha il più alto numero di case di produzione di spot pubblicitari, e infatti era proprio uno spot pubblicitario che quello che stavano girando, a detta di un tecnico che si trovava momentaneamente fuori dal set.

La troupe completamente schierata dietro al set dove si svolgeva l’azione era molto numerosa, segno che si trattava di uno spot di una certa importanza. Alcuni testimoni dicono di aver visto entrare un’auto nel set, potrebbe essere il soggetto dello spot? In questi casi è difficile, anzi impossibile conoscere l’argomento dello spot pubblicitario fin quando lo spot non viene mandato in onda. Per motivi di riservatezza, attori comparse e la troupe non possono rivelare il nome del cliente.

I grattacieli di CityLife e Piazza Tre Torri, così come quelli di Porta Nuova-Gae Aulenti sono uno sfondo fantastico per un set cinematografico, questa è una delle ragioni per cui vengono spesso scelte per girare film e spot.

Non ci resta che aspettare

Per sapere quale è il soggetto dello spot pubblicitario non ci resta che aspettare che vada in onda, lo riconosceremo sicuramente per via dei colori sgargianti di quelle che presumibilmente sono le due protagoniste dello spot pubblicitario.

