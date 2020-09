Auto contro tir in viale Borletti, a Corbetta

Erano le 11.47 di martedì 1° settembre 2020 quando sono stati allertati i soccorsi lungo viale Borletti, al confine tra Corbetta e Santo Stefano Ticino.

Su un’utilitaria argentata, viaggiavano un’80enne e una 76enne. La Fiat proseguiva in direzione Santo Stefano quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un tir che era in sosta lungo il lato destro della carreggiata.

Fortunatamente la Fiat ha tamponato il mezzo, non c’è stato cioè alcuno scontro con il tir in corsa.

La Polizia locale rileva il sinistro

L’impatto è stato tuttavia violento, tanto che la parte anteriore della macchina è andata completamente distrutta.

Ad avere la peggio il guidatore che è stato trasportato in ambulanza e in codice rosso (sinonimo di un quadro allarmante) all’ospedale Fornaroli di Magenta. Illesa invece la 76enne.

A rilevare il sinistro la Polizia locale di Santo Stefano Ticino. Sul posto anche due ambulanze, i sanitari della Croce Bianca di Magenta, l’elisoccorso di Milano. Allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso.

