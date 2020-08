Spaccio a Gorgonzola

Gorgonzola. La notizia è di questa mattina. Tra sabato 29 agosto e domenica 30 carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda hanno notato un 20enne romeno, pregiudicato, che si aggirava in via don Gnocchi. Lo hanno fermato e sottoposto ad un controllo.

Avevano intuito giusto perchè il romeno aveva con sè circa 31 grammi di hashish e 40 euro in contanti. A casa inoltre aveva il materiale per confezionare le dosi. Un piccolo spacciatore, ma è la combinazione fra il lavoro certosino di ogni giorno e quello dei grandi sequestri che permette di condurre una lotta senza quartiere la consumo di droga. Meno ce ne è a disposizione in strada, meno fuori di testa saranno in giro.

La Lombardia sarebbe migliore se a Gorgonzola lo spaccio riguardasse il gorgonzola, un formaggio che induce sballo, ma solo del gusto.

