Ciao Massimo Mereghetti. Saranno le api, ogni primavera, che ci riporteranno la tua voce e il tuo miele

Ossona. Lo scorso 29 agosto 2020 al mattino, in un attimo, Massimo Mereghetti, 58 anni, se ne andato. Venerdì sera mi hanno detto che era malato, in ospedale, e poi oggi la notizia che non c’era più. Neppure il tempo di capire bene cosa è successo.

Annunci sponsorizzati

Ossona, 24 agosto 2016, fiera di san Bartolomeo

Ossona ha perso un’altro pezzo della sua comunità. Una parte importante perchè Massimo era di fatto il produttore ufficiale di miele, propoli e caramelle del paese. Con il miele della sua Massirina non mancava mai ad una manifestazione o ad una festa del paese, grande o piccola che fosse. Una istituzione.

Massimo Mereghetti

5 anni fa quando Co notizie era ancora un piccolo blog lo avevo intervistato. Nelle sue parole tutto l’amore che aveva per la sua professione. La trovate a questo link. Non è l’unica testimonianza di Massimo Mereghetti, ma è quella che ho io.

Ciao Massimo Mereghetti. Un abbraccio forte alla tua famiglia e ai tuoi amici da parte della redazione di Co Notizie News Zoom

Massimo Mereghetti banco del miele ai mercatini di Natale, Ossona 8 dicembre 2015

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram