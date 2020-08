Incendio a Settimo milanese. Il video dei vigili del fuoco

Settimo milanese. Ieri sera, poco dopo le 21:15 è scoppiato un grande incendio in un capannone aziendale in via Fleming al villaggio Cavour. Ad andare a fuoco è stata un’azienda che tratta vernici bitume materiali di ferramenta contenute nel capannone.

Annunci sponsorizzati

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco vivi a Messina e alcune ambulanze di supporto all’intervento. Fortunatamente non ci sono stati feriti e neppure i vigili del fuoco hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria durante la loro azione. Operazione di spegnimento devi incendio sono durate tutta la notte. Poi L’impianto è stato messo in sicurezza e bonificato le operazioni sono terminate questa mattina.

I tecnici di Arpa stanno conducendo le rilevazioni ambientali per determinare se l’incendio ha causato inquinamento dell’aria

Sul posto anche i tecnici di ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che sta conducendo i rilievi ambientali per determinare se vi sono rischi di inquinamento dell’aria. Nel video i momenti più importanti dell’ intervento dei vigili di fuoco nello spegnimento dell’incendio di Settimo Milanese.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram