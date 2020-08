L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

L’amor sboccia



Sfumato nel sogno

d’un tempo perduto,

Il mio pensiero vola lontano,

attraversando il baratro della mente,

come un lampo fuggente

che rischiara il buio della notte,

fino a giungere oltre

le barriere del tempo,

che, in ogni momento

fan da schermo a questo sentimento.

Lei si trova dispersa,

galleggiante nell’aria del nulla,

solo il suo corpo sprigiona

una luce strana,

affascinante e misteriosa,

che attira l’anima,

e fa’ esplodere

una miriadi di scintille

che s’espandon in tutto il corpo,

facendomi provare un brivido,

mentre l’amor comincia a conqiustare

una parte del cuore ,

rendendolo schiavo per sempre,

facendo solo legare intensamente

e con lei fonderlo,

rendendolo un’unico spirito

sia nell’animo che nel corpo.

