Verde pubblico abbandonato da mesi. Sprechi nelle opere pubbliche. L’accusa di Tortora (FI)

Riceviamo & Pubblichiamo

“Ormai l’attuale Amministrazione Comunale di Cassinetta è totalmente assente, con il suo Primo Cittadino che vive in un limbo senza fine – accusa Francesco Tortora, Segretario di Forza Italia – Molti cittadini mi hanno fatto presente che il verde pubblico è ormai abbandonato da mesi.

Cassinetta di Lugagnano, veduta dal Parco De Andrè

Inoltre da qualche settimana nel nostro Comune stanno lavorando per l’installazione della fibra ottica, che finalmente dopo anni di continui appelli è arrivata. Però non capisco come in via Diaz abbiano asfaltato da pochi anni tutta la via, per poi danneggiare il lavoro fatto in precedenza, ignorando del tutto i lavori pubblici utili in tutto il comune.

Verde pubblico a Cassinetta

Non capisco il perché di spendere dei soldi per dei paletti di plastica, quando ci sono priorità maggiori”

