Sfondata a Las Vegas, la sala slot ad Asmonte di Ossona

Dopo aver rotto la vetrata, i ladri sono entrati nel locale, hanno staccato dal muro due macchinette mangiasoldi con il loro carico di monetine contanti, le hanno caricate sul furgone e sono ripartiti guadagnandosi la fuga. Sul posto del furto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che condurranno le indagini. Come sempre le attenzioni sono rivolte all’analisi delle telecamere dei varchi dei comuni che li hanno installati e alle telecamere dei servizi si sicurezza della zona, oltre che alla specificità del furto.

Ossona . La notte fra il 24 agosto e il 25 agosto, dei ladri con un furgone hanno sfondato una delle vetrine della sala slot Las Vegas di Asmonte, in viale Europa.

Ilaria Maria Preti 4304 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.