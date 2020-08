Spaccio al cimitero di Cuggiono

C’è da chiedersi come mai lo sprovveduto spacciatore abbia scelto il cimitero a mezzogiorno come postazione di spaccio

L’uomo è stato perció arrestato con l’accusa di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri di Cuggiono in attesa del rito di processo per direttissima.

Si tratta di un disoccupato e pregiudicato 26enne, italiano e residente a Cuggiono, che è stato sorpreso mentre cedeva 5 grammi di hashish ad un altro italiano che è stato a sua volta segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Quindi, nella successiva perquisizione domiciliare, di rito in questi casi, sono stati trovati altri 430 grammi di hashish e 183 grammi di marijuana.

Cuggiono , spaccio al cimitero. Alle 12.30 di ieri, lunedí 24 agosto, i carabinieri della stazione di Cuggiono hanno arrestato in via Leopardi, davanti al cimitero, un emporista della droga.

