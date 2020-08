L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016)

IL MIO PAESE



Quasi al limitar della pianura padana,

Dove non spira quasi mai la tramontana,

Qui’ si trova il paese che vivo

Da molti anni, e ne sono Giulio,

Non è il mio paese natale,

Ma ormai ci son affezionato, ma è normale

Che considero cio’ una cosa naturale.

Un bel paesino immerso nel verde

Della campagna, e a ponente,

Non molto lontano scorre il Ticino,

Dove d’estate si può fare il bagno senza il bagnino,

Perché talmente bassa è l’acqua, ma la corrente

Ti porta via impunemente.

Questo paese l’ho visto trasformarsi,

Con l’andar del tempo rigenerarsi,

Il cemento e l’asfalto rosicchiato il verde,

E l’abitante che tende

A costruire anziché allargare

Il prato per andar a passeggiar.

Ad ogni modo non mi lamento

Anche se spadronizza il cemento,

Quando vado a passeggiar,

Per la campagna vado a girar

Godendosi delle Rubinie l’ombra,

Da far invidia a chi sta’ nella tomba,

Costeggiando il campo arato

Sapendo che poi verrà seminato.

Per arrivarci è stata una lunga via

Ed io provo per il paese simpatia.

