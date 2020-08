Incastrati in una lanca del ticino

I 3 escursionisti, una ragazza di 24 anni e due ragazzi di 26 e 27 anni, sono stati soccorsi e ora stanno bene. Nessuno di loro ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Abbiategrasso . Ieri sera intorno alle 21.15, 3 turisti sono stati soccorsi dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano e dai soccorritori della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Erano rimasti incastrati con i loro Kajac, che si erano ribaltati, in una lanca del Ticino all’altezza della strada Chiappana.

Ilaria Maria Preti 4303 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.