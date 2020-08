Incendio di un capannone a Vanzaghello

Vanzaghello. Ieri pomeriggio intorno alle 16.30, l’incendio di un capannone di 400 metri quadri in via filippo Turati. Ha preso fuoco soprattutto il tetto. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Inveruno, quelli di Busto Garolfo, di Corbetta e di Legnano.

Per spegnere le fiamme ci hanno messo l’intero pomeriggio. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone. Sul posto i vigili del fuoco erano assistiti da un’ambulanza e dai soccorritori della Croce rossa di Busto Garolfo, in gradi di intervenire per ogni evenienza

Incendio del tetto di un capannone

