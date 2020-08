Festeggiamo il nostro primo milione di lettori

Oggi il nostro giornale ha superato un piccolo grande traguardo. il primo milione di lettori dal gennaio 2019, momento del rilancio. E’ poco? E’ tanto? Non lo so. Dipende infatti da con chi ci si confronta, ma direi che per un giornale di cronaca locale che vuole crescere e diventare grande, cercando di soddisfare solo i lettori reali, è un traguardo che va messo in risalto, soprattutto per ringraziare chi ci legge e chi ci sostiene. 1 milione di grazie!

