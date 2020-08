Sparatoria nella notte a Lonate Pozzolo

Lonate Pozzolo. Sparatoria nella notte nella frazione di Sant’ Antonino Ticino, in via Ceresio, al confine con la provincia di Milano, alle spalle del parcheggio dell’aeroporto di Malpensa. Verso mezzanotte un uomo di 28 anni, C.K. è stato ferito. Alcuni colpi d’arma da fuoco lo hanno raggiunto ad un braccio. Secondo la testimonianza che ha rilasciato dopo essere stato soccorso e portato in codice giallo in ospedale di Varese circolo, gli avrebbero sparato da un’auto su cui c’erano una donna e due uomini.

Sparatoria nella notte e lo colpiscono alle spalle

Ha tentato di fuggire ma gli uomini gli avrebbero sparato alle spalle, prima di andarsene. Il ferito ha quindi tentato di tamponare le ferite e poi ha chiesto aiuto ad una ragazza di passaggio, che ha chiamato i soccorsi. C. K. è uno straniero irregolare, ha precedenti per spaccio, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Viene da Milano, quindi non è da escludere un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio della droga. Le indagini sul caso sono affidate ai carabinieri di Busto Arsizio.

